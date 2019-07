Simona Quadarella d'oro nei 1500 stile libero

Simona Quadarella ha conquistato la medaglia d'oro ai Mondiali di nuoto di Gwangju, in Corea del Sud. L'azzurra ha vinto i 1500 stile libero 10 anni dopo Alessia Filippi, ottenendo anche il record italiano.

La ventenne romana, che aveva conquistato il bronzo due anni fa ai mondiali di Budapest, ha nuotato in 15'40"89 (4'06"62 ai 400, 8'17"95 agli 800, 12'31"84 ai 1200) dopo essere passata in testa nella terza vasca. Seconda la tedesca Sarah Kohler (in 15'48"83), terza la cinese Jianjiahe Wang (15'51"00).