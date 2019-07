Onore a Gregorio Paltrinieri, lo stellone degli italiani

Succedono cose così. Gregorio Paltrinieri è un fantastico atleta che a 25 anni è stato campione del mondo in uno sproposito di gare, ha messo sotto per anni tutti i marziani delle piscine e ai mondiali di nuoto appena conclusi ha vinto l’oro negli 800 stile libero, dopo aver nuotato con onore i 10 mila metri in mare, dopo aver spinto senza riserve per un paio di staffette chilometriche, e che nella sua gara preferita, i 1500 metri, ha condotto in testa tutto il tempo, battuto solo nell’ultima vasca da due fenomeni tipo lui e allora subito, appena arrivato terzo, e dicasi terzo dell’intero pianeta, si è presentato ai microfoni per dire sorridendo: “Loro sono stati bravi, io ero cotto”. Quindi era cotto Paltrinieri, come no. In compenso, ecco lo stellone degli italiani, la signora Meloni è sempre al dente.