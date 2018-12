[Anticipiamo l'articolo di Patrizio Ruviglioni pubblicato sul numero del Foglio Sportivo in edicola sabato 29 e domenica 30 dicembre 2018] Non è mai sembrato davvero sereno, Roberto Baggio, quando giocava. Un’ombra di tristezza gli accarezzava gli occhi, la coda, lo sguardo circospetto, l’andatura da vecchio saggio, le esultanze e persino le dichiarazioni post-partita. Come fosse una rivalsa continua, quella sua carriera in salita, nella malinconia di chi ha sempre pagato un talento assoluto, da Olimpo del calcio, con (tante)...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.