“La vita molto presto mi ha detto arrangiati”. E Meo Sacchetti si è saputo arrangiare benissimo, un po’ come Gigi Riva, da cui ha preso in prestito una frase che racconta tanto in poche parole. Dalle baracche di Altamura alla panchina della Nazionale di basket il passo non poteva essere tanto breve. Tutto quello che ha avuto se lo è guadagnato con il lavoro, il sacrificio e, quando giocava, con il talento, unito a quella velocità di piedi che per...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.