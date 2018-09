La Serie A torna in campo. E la partita da guardare è Inter-Fiorentina

INTER-FIORENTINA

(ore 19, arbitro Mazzoleni di Bergamo)

La partita più interessante del turno infrasettimanale è quella che si gioca in anticipo. L'Inter ci ha preso gusto a vincere nei minuti finali, dopo aver ribaltato il risultato con il Tottenham in Champions, si è ripetuta in casa della Sampdoria. La Fiorentina è la squadra più interessante di questa prima fase di stagione: modellata intorno ai giovani, si propone come esempio di oculatezza legata ai bilanci. Chiesa è il leader dei viola, mentre l'Inter ne sta cercando ancora uno. Pioli torna a San Siro per la seconda volta, dopo la delusione sulla panchina nerazzurra. La passata stagione gli andò male, incassando tre reti (a zero). Logico pensare a un miglioramento oggi.