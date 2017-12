Inizia il weekend di Natale. Per la prima volta il calcio non si ferma

CHIEVO-BOLOGNA

(venerdì ore 18, arbitro Manganiello di Pinerolo)

Un cammino pressoché simile nell'ultimo periodo: sei punti in sette partite per il Chievo, uno in più per il Bologna. Il segno che le due squadre non stanno benissimo. La lacuna, fino a poco tempo fa, era stata colmata dall'andamento lento di chi stava dietro. Ora diventa più evidente, dopo che le inseguitrici hanno ripreso coraggio. Il confronto diretto è utile per capire che cosa si voglia fare da grandi.

(nella foto Roberto Donadoni e Rolando Maran, allenatori del Bologna e del Chievo)