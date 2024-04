I tabù sulla demografia che destra e sinistra non vogliono superare

L’attenzione al problema demografico è di destra o di sinistra? Quel che è certo è che quando anni fa i primi sintomi critici già si profilavano all’orizzonte (seppur timidamente), la demografia non era nelle priorità dei governi “centristi” di allora. Non lo era nel lontano 1977 durante il terzo governo Andreotti, allorché ci si accorse che la popolazione italiana era scesa per la prima volta (e da allora definitivamente) sotto la media dei due figli per donna che garantiscono il ricambio generazionale. Anzi, in quell’anno, tra coloro che ancora agitavano lo spettro planetario della “bomba demografica” – e non erano pochi – si salutava con favore l’incessante discesa che, in poco più di un decennio, aveva ridotto le nascite a “sole” 757 mila unità (comunque oltre 200 mila in più rispetto al corrispondente numero di morti). Non si ebbero modo di cogliere reazioni istituzionali neppure qualche anno dopo da parte del governo Cossiga, quando dalle pagine del “Rapporto sulla popolazione in Italia” (Istituto delle Enciclopedia Italiana, 1980) – di cui lo stesso Presidente del consiglio presentava il contenuto come esempio da seguire e da meditare – eminenti studiosi titolavano “La popolazione invecchia” e non mancavano di segnalare “Alcune conseguenze del declino delle nascite”, ventilando altresì il dubbio – che con il senno di poi ci fa sorridere – “L’Italia paese di immigrazione?”.

