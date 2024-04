Il rapporto inglese sul gender è un punto di non ritorno

Perfino i laburisti alla fine hanno alzato le mani: di fronte al monumentale lavoro della dottoressa Hilary Cass, quasi 400 pagine di studi, resoconti clinici, testimonianze, statistiche e raccomandazioni per dire che la terapia affermativa – farmaci, chirurgia – per bambine e bambini non conformi al genere è stata un clamoroso fallimento del sistema; che si è trattato di una vera e propria sperimentazione in vivo (“Bambini usati come palloni da calcio”, ha dichiarato al Guardian); che non ci sono prove che con quelle iniezioni mensili il loro benessere aumenti; che non è vero che la triptorelina riduce il rischio suicidio e che i suoi effetti sono in gran parte irreversibili; che le/i piccoli pazienti non sono stati sufficientemente monitorati; che a 9-10 anni non si può esprimere alcun reale consenso, che prima dei 18 anni non si dovrebbe avviare nessuna transizione e che almeno fino ai 25 anni si dovrebbe procedere “con cautela e compassione”; che per quei minori serve un “approccio olistico” e un’accurata valutazione psicologica dato che mediamente soffrono di concomitanti disturbi mentali; che gli standard di cura raccomandati da Wpath, la maggiore associazione per la salute transgender, presi come oro colato da società scientifiche e da istituzioni sanitarie di tutto il mondo – Italia compresa – sono sostanzialmente fuffa; che bavagli, censure, urla e minacce (una “eccezionale velenosità del dibattito”) hanno ostacolato come mai prima d’ora ogni serena valutazione scientifica… Beh, di fronte a tutto questo e molto altro anche quel Labour che qualche anno fa nominava una giovanissima e cattivissima trans, Lily Madigan, come responsabile donne del partito, non ha potuto che abbozzare e impegnarsi ad attuare le raccomandazioni contenute nel rapporto, considerato che a breve in Gran Bretagna si andrà al voto e gli inglesi sono esasperati da anni e anni di wokeness aggressiva e insensata.

