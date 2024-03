Come si costruisce una città a misura di giovani: il caso di Parma

Cosa significa essere una città che parla ai giovani? Una domanda che Parma, unica città italiana in finale per il titolo di Capitale europea dei giovani 2027, si è posta e a cui ha deciso di rispondere. “L'idea della candidatura è nata quando abbiamo deciso come amministrazione di avere un assessorato che si occupasse solo di politiche giovanili, che di solito vengono aggregate a deleghe più grandi finendo così per avere un ruolo marginale nell'agenda dei lavori di quel comparto”, dice al Foglio il sindaco Michele Guerra che da luglio del 2022 possiede le chiavi del municipio.

