E venne il giorno in cui fu pubblicato il manuale per mettere le corna

Corsi per fare la valigia. Quella grande e quella piccola. Corsi per migliorare l’umore. Corsi per potenziare l’autostima, corsi per potenziare il portafoglio. Corsi per gestire il tempo, corsi per l’ansia, corsi per l’ambizione, corsi per arrivare pronti al matrimonio e corsi per divorziare bene e in tranquillità. Corsi pre parto. Corsi post parto. Corsi gestione adolescenti. Corsi per imparare a usare l’intelligenza artificiale. Corsi per non farsi accoppare dall’intelligenza artificiale. Corsi per comprare il mobiletto giusto da mettere in bagno, corsi per applicare il mascara. Non è rimasto un solo autodidatta al mondo. In nessuna specializzazione. Dateci qualcuno che dice “io lo so fare!” e lo pagheremo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE