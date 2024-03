Chi non accelera è perduto: viaggio tra i misteri e i piaceri del complottismo

Un discreta percentuale di noi umani tende verso il terrapiattismo, si sofferma sugli alieni, cede a Trump e a Putin. Sempre più spesso si sentono persone dichiarare: credo solo a quello che vedo. E aggiungono in chiosa: siccome io sono io e voi non siete niente, io ho ragione, voi no. Anche perché voi siete vittime delle narrazioni dei Poteri forti. Noi invece siamo la controcultura, la contro narrazione, i cavalieri che si battono per la verità. C’è il rischio che peggiori? Temo di sì, per come siamo fatti (sulla base dei pilastri che fondano la natura umana) non ci possiamo concedere troppe illusioni su questo fronte. Non ci credete all’andazzo? Certo, abituati come siamo ad analisi raffinate, alate, eteree, agli intellettuali di riferimento, alle preziose lezioni di storia, di filosofia, di scienza, tra l’altro tutte tenute nei posti giusti, composti e ben illuminati, strafatti di convenzioni culturali, obnubilati dalla cronaca spicciola e politica, non ci rendiamo conto della tettonica delle placche, ovvero di quei movimenti lentissimi quanto inesorabili. Non badiamo, insomma, alle brutali cose terra terra che la nostra natura esprime da sempre e inesorabilmente. Ma la nostra indole, la natura umana non era destinata a grandi imprese? Come siamo finiti al terrapiattismo, agli alieni, Putin e Trump? Poi io aggiungerei anche Padre Pio, ma solo per la tendenza di alcuni attuali stigmatizzati italiani a vedere in Putin e Trump grandi e per me inspiegabili riferimenti.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE