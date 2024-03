E voi da che parte stavate quando l'antiberlusconsimo invase l'Italia?

Una rassegna esilarante di Andrea Minuz per ricordare i tic intellettuali del cosiddetto ceto medio riflessivo antiberlusconiano negli anni in cui criminalizzare il Cav. era un modo per rivendicare (o millantare) il proprio capitale culturale distinguendosi dall’Italia volgare

Psicodramma, terapia di gruppo, sessione di lotta maoista, gruppo di autocoscienza femminista, raduno di alcolisti anonimi, verità o penitenza, telefono senza fili, gioco della bottiglia, insomma sui dettagli fate un po’ voi; ma io dico che dal nuovo libro di Andrea Minuz, C’eravamo tanto odiati. Breve storia dell’antiberlusconismo (il Mulino), dovremmo ricavare quanto meno un piccolo gioco di società, basato su alcune semplici domande. Cosa facevi tu nel marzo del 1994, quando sbarcò a Roma il marziano? E come hai attraversato la ventennale tempesta d’odio e d’amore scatenata dal suo atterraggio? Cosa pensavi, cosa dicevi, cosa soprattutto non dicevi per timore di finire sbranato dai tuoi fratelli umani e umanoidi? A ripensarci, qualcuno aveva avuto la chiaroveggenza e la tempestività di proporre un gioco di questo genere già nell’aprile dell’anno fatidico. Era stato il sociologo e massmediologo Alberto Abruzzese in un pamphlet del 1994, Elogio del tempo nuovo. Perché Berlusconi ha vinto: “Prima di pensare alla fenomenologia di Berlusconi – secondo il celebre approccio di Umberto Eco per Mike Bongiorno – pensiamo alla fenomenologia dei nostri modi di vedere la personalità di Berlusconi. Ci alziamo troppo di fronte alla sua presupposta bassezza. Ci abbassiamo troppo di fronte alla sua presupposta altezza. Che il segreto della sua vittoria sia proprio nella sua giusta misura?”. Ad Abruzzese era chiaro fin dal primo momento che l’antiberlusconismo non avrebbe dato nessun contributo alla conoscenza di Berlusconi e dell’Italia che lo aveva votato, ma in compenso avrebbe messo allo specchio tutti i tic intellettuali del cosiddetto ceto medio riflessivo antiberlusconiano. La rassegna esilarante di Minuz mostra, col senno di poi, fino a che punto avesse ragione: dal 1994 sono fioriti i compitini sulla fenomenologia di Berlusconi, e in tanti, troppi si sono trasformati in caricature stracche e saccenti di Umberto Eco – compreso Umberto Eco.