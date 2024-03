No, cari single: Tinder non ha alcun interesse a farvi trovare il vero amore

L'infinito catalogo di potenziali candidati delle dating app infonde negli utenti l’idea che nessuno possa essere all’altezza del successivo, e che quindi accontentarsi possa far perdere occasioni migliori. Insomma è solo una questione di business

È la superstizione del piccione. La trovate su Wikipedia: nel 1948, lo psicologo Burrhus Skinner chiuse un piccione in una gabbia collegata a un timer. Quando il timer scadeva, il piccione riceveva del becchime; essendo però completamente ignaro del timer, si convinceva che l’arrivo del cibo dipendesse da un movimento che aveva compiuto a caso prima della somministrazione. Ragion per cui continuava a ripetere compulsivamente quel movimento, aspettandosi che gli arrivasse del becchime; che, il più delle volte, non gli arrivava.