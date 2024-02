Il vero nodo da sciogliere sul dramma delle carceri italiane è culturale

Di fronte al tredicesimo suicidio in carcere da inizio anno, è impossibile restare in silenzio. Nel paese oggi si fa strada un manicheismo che non sa o non vuole vedere la realtà

Di fronte al tredicesimo suicidio in carcere da inizio anno, è impossibile restare in silenzio. “Non fatemi vedere i vostri palazzi ma le vostre carceri, poiché è da esse che si misura il grado di civiltà di una nazione”. Suicidi, pestaggi, sovraffollamento, condizioni igieniche disastrose: che direbbe Voltaire del sistema penitenziario italiano? Solo una persistente indifferenza ci salva dalle domande che la cronaca, con regolarità, ci ripropone: come trattiamo chi ha compiuto degli errori? Come li aiutiamo a prendere coscienza del danno che hanno recato a loro stessi e alla società? Cosa possiamo fare per questi “ultimi”, oltre a infliggere loro una giusta pena, che possa aprire la strada a un percorso di recupero? La risposta non può essere un semplice atto volontaristico, una questione per “uomini di buona volontà”: è un dovere costituzionale (articolo 27): “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Tranne rare eccezioni il nostro sistema carcerario si fonda sulla logica della punizione, ed è questo il più grande ostacolo al reinserimento socio-educativo della persona. Di fatto l’ingresso in carcere sancisce una garanzia di recidiva del 68 per cento. Un dato che da solo esprime il giudizio sull’efficacia del sistema.