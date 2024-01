Il matrimonio, dall'altare alla polvere. Oggi regge solo quello civile

"Anatomia di una caduta" è il titolo di un gran bel film dell’appena trascorso 2023 sul mistero di una caduta, con tanto di morte al seguito, dal balcone di uno chalet sulle Alpi, in un paesaggio bianco di neve all’altezza di quel che ci si aspetta dalle Alpi, del padrone di casa, scrittore in crisi creativa e marito di una scrittrice molto più brava e psicologicamente molto meno incasinata di lui. Nella caduta del matrimonio c’è forse un analogo fondo di mistero? Se c’è, ecco, allora sono date e alcuni particolari, dettagli parrebbe, a risolverlo. Le date nella cronaca di una caduta come quella del matrimonio in Italia non sono semplicemente importanti. Sono tutto o quasi. E cominciamo allora subito dalla prima, quella del primo dicembre del 1970, quando il Parlamento italiano approva definitivamente la “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”, insomma il divorzio. È quella la data di partenza della caduta del matrimonio in Italia? La data che istituisce il divorzio in Italia? Se come nel film “Anatomia di una caduta” dovessimo addentrarci in una analoga ricostruzione alla ricerca di un colpevole della caduta del matrimonio, il divorzio c’entrerebbe eccome, è fuori discussione, eppure non con quella immediatezza, quella sorta di automatismo, e quella esclusività che si è portati a credere.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE