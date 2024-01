Con la macchina da scrivere nacque il moderno “digitare”. Storia di un'invenzione

“Supponiamo ora che l’operatore cominci a scrivere. Non appena preme un tasto, non solo mette in volo un carattere ma, al tempo stesso, permette al cilindro di creare uno spazio uguale alla distanza adatta tra una lettera e l’altra. Finita la parola, l’intervallo più lungo tra questa e la successiva si ottiene premendo la barra che si estende davanti ai tasti […] attraverso altri ingegnosi sistemi che non abbiamo spazio per descrivere, gli spazi tra lettere, parole e righe possono essere alterati a piacere […] la macchina non richiede particolari abilità. Un bambino che conosce le lettere può usarla dopo un’ora di istruzioni, e davvero chiunque, dopo breve pratica, può facilmente scrivere da sessanta a ottanta parole al minuto”. Così nell’edizione del 10 agosto 1872 il periodico di divulgazione scientifica Scientific American descrive dettagliatamente il funzionamento della nuova invenzione, la macchina da scrivere. Ingegnosa, sofisticata, eppure facile da usare, tanto che può usarla anche un bambino. E se la tecnologia specifica oggi ci pare archeologia, il modo di descriverla è nostro contemporaneo. L’appeal dello smartphone e dei dispositivi contemporanei è già tutto qui: tecnologia sofisticata eppure pronta all’uso. L’articolo in chiusura avverte che lo strumento è brevettato “dal signor C. L. Sholes di Milwaukee, Wisconsin”.

