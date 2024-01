Care donne, una sola cosa ci renderà davvero uguale ai maschi: i soldi

E la maternità. Ancora. Non se ne può più, lasciateci in pace, giovani e vecchie. È sempre utile un capretto espiatorio già cotto e rosolato, così a ridosso del veglione di Capodanno è arrivata Mennuni, onorevole, a fare un appello disperato alla nazione: fare figli deve tornare cool e massima aspirazione delle ventenni (già lo è, il modello è saldamente famil-patriarcale, guardate i Ferragnez epoca ante crisi). Veniamo da mesi di proteste sacrosante. Gli asili nido che costano. L’equilibrio vita-lavoro. Tutti pezzi della parità che non arriva mai. Come quando chiediamo di chiamarci con la A finale, sindaca assessora avvocata. Genti strane, si incazzavano più per le parole che per le cose – passeremo alla storia così – che avvilimento, se permettete.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE