Scene da un patriarcato. Com'è varia la galassia maschile

Oltre ai bulli, sono molti i personaggi in cerca d’autore. O, più spesso, d’autrice

Con la fine del patriarcato, quel che resta del maschio è presto detto. È il gattomorto. Seguito dal vinto, il risentito, il ribelle, il pupone… Perché il patriarcato è finito – almeno in occidente – lasciando spazio all’anarchia fra i sessi. Che a sua volta genera mostri, più o meno nuovi. Ed ecco, questa volta parliamo di uomini. O meglio, di maschi bianchi eterosessuali. Non di tutti, certo. Ma magari di una buona parte che, se vista da vicino, ci racconta un’altra commedia. È la crisi del maschio in sei scene.