Le griglie del porno sul web ricordano tanto il nostro manicomio identitario

In YouPorn c'è una classificazione quasi pedantesca di mille micropiaceri identitari. Altro che zona rivoluzionaria

Che rapporto c’è, ammesso che un rapporto ci sia, tra quella che il politologo Yascha Mounk ha battezzato “The Identity Trap” (è il titolo del suo nuovo libro pubblicato un paio di mesi fa da Allen Lane), la trappola identitaria in cui si vanno infilando irresponsabilmente una dopo l’altra le nostre società, e i siti pornografici di video sharing come YouPorn?