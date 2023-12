La mesta solitudine del conservatore

La sua fonte principale di scoramento è la Chiesa, che non funziona più da freno escatologico. Non ama le novità, men che meno un presidente del Consiglio donna, ed è in pena per le innumerevoli libertà ridotte ai minimi termini. Confessioni

"Come stai?”. Io li odio quelli che esordiscono con un “Come stai?”. Mi urtano i nervi. Come vuoi che stia? Sono un conservatore e benissimo non posso stare: la dissipazione avanza. Possibile che me ne accorga soltanto io? Essere conservatori significa essere isolati, sempre di più. Che in Italia ci sia un governo di destra non cambia granché le cose. Anzi si presta a derisione: Ma come, c’è un governo conservatore e ti lamenti? E tu, che sei un conservatore senza partito, oltre che ormai quasi senza patria e quasi senza Chiesa, mica lo vedi tutto questo conservatorismo meloniano. Sì, ogni tanto fa capolino in qualche provvedimento non voglio dire di facciata ma certamente di bandiera, e penso alla cittadinanza conferita in extremis alla povera Indi Gregory. Un decreto realmente conservatore perché conservare la vita, il valore della vita, la sacralità della vita, è quanto di più essenziale. E però un decreto impotente, come si è visto, e dietro al quale ho percepito più che altro il sottosegretario Alfredo Mantovano, lui sì conservatore vero.