Il pessimismo è l'unico modo per essere felici e preservare un po' di umanità

Fermi un momento: una ricerca Ipsos elaborata in Gran Bretagna dice che la felicità non è avere tantissimi soldi, essere un pop star, un influencer e altro. A parte che la maggior parte degli intervistati si è dichiarata felice nonostante la situazione internazionale, che insomma felice non è, a prescindere dal conto in banca. Secondo loro, (sintetizzando le risposte) per avere successo e preparare la strada alla felicità (perché insomma, tra le due dimensioni una correlazione seppur debole esiste) è necessario avere il controllo delle proprie vite. È una considerazione che diciamo così, si oppone alla visione tragica greca, dove appunto bravi cittadini di ogni ordine e grado erano esposti alle contrastanti obbligazioni degli dèi e ai consueti rovesci della fortuna, con tutti i casini che ne venivano fuori. Il controllo non ce l’abbiamo, sembrano suggerire certi tragici greci e per questo l’arte ci offre un rimedio che si declina attorno alla domanda: come fare a sopportare il dolore? Invece, i risultati della ricerca propongono una chiave anti tragica: se controlliamo le nostre vite, se lavoriamo duramente, se siamo gentili con gli altri (questa è bella) supereremo il dolore e avremo successo. Insomma, alle storie tragiche si preferiscono quelle in cui l’eroe lavora duro e controlla la fortuna.

