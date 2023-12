Giorgia Meloni è la quarta donna più potente del mondo, secondo Forbes

La lista annuale delle cento donne più potenti del pianeta, stilata dalla rivista statunitente, premia la presidente del Consiglio. Dietro di lei, Taylor Swift. Al primo posto von der Leyen

Secondo la rivista statunitense Forbes, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è la quarta donna più influente del mondo. Prima di lei, in ordine, troviamo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde e la vice presidente degli Stati Uniti Kamala Harris. Al quinto posto invece, dietro la premier, c'è la cantante americana multimilionaria Taylor Swift. Meloni è l'unica donna nella classifica alla guida di un paese del G20.

Quella del 2023 è la ventesima classifica di Forbes per le cento donne più influenti del pianeta che tiene conto di quattro parametri particolari: denaro, influenza media, impatto sociale e ambito di riferimento. L'unica altra donna italiana è Margherita della Valle, amministratrice delegata di Vodafone, che si posiziona al 42esimo posto. Nel corso dell'anno Forbes riferisce di un "quadro di leadership instabile" per quanto riguarda la leadership politica femminile: infatti, Sanna Marin, Jacinda Ardern e Nicola Sturgeon hanno perso o abbandonato i loro incarichi ai vertici rispettivamente di Finlandia, Nuova Zelanda e Scozia.

Tra le altre figure più importanti, Forbes cita Beyoncé, passata dall'80esimo posto nel 2022 al 36esimo nel 2023. All'ultimo posto invece si trova la figura di Barbie: "Barbie occupa il posto numero 100, la posizione assegnata ogni anno a una figura che non è l’immagine tradizionale del potere ma che, nonostante ciò, è arrivata a definire un anno" scrive la rivista. Lo scorso anno questa posizione è stata affidata a Mahsa Amini, donna curdo-iraniana arrestata a Teheran per essersi opposta all'uso obbligatorio dell'hijab, scelta per la quale è stata assassinata dalla polizia morale. Il suo caso ha scatenato un'ondata di proteste in tutto il mondo.