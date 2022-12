Da Ferrero a Stevanato (passando per Berlusconi): chi sono gli italiani più ricchi, secondo Forbes

Come ogni anno la rivista economica ha stilato la classifica degli uomini con il maggior patrimonio: Musk viene superato da Bernard Arnault (Lvmh). In Italia sempre in testa il patron dell'azienda dolciaria di Alba

Elon Musk non è più l'uomo più ricco del pianeta. Secondo l'usuale rilevazione di fine anno da parte della rivista Forbes, il neo patron di Twitter viene superato, in termini di patrimonio posseduto, da Bernard Arnault, chairman e ceo di Lvmh, multinazionale che annovera al suo interno circa 70 marchi nei mercati della moda e del lusso. Arnault, secondo i calcoli del giornale economico, possiede beni e immobili per complessivi 180,5 miliardi di dollari. L'inventore di Tesla e Starlink, invece, si ferma a 162,9 miliardi di dollari. Allo stesso tempo viene scalzato dal podio colui che fino a due anni fa occupava il vertice della classifica, e cioè il fondatore di Amazon Jeff Bezos: al terzo posto tra gli uomini più abbienti del mondo figura infatti Gautam Adani, ai vertici dell'omonima azienda specializzata nel commercio delle materie prime, con un patrimonio di 116,7 miliardi di dollari.

Ma, come ogni anno, l'attenzione alle nostre latitudini viene catturata da una sottoclassifica: e cioè quella che fotografa la ricchezza italiana. E che serve a mettere un po' d'ordine per capire la grandezza e la crescita dei grandi gruppi imprenditoriali del paese. Su 2668 personalità prese in considerazione, 51 sono italiani.

Al primo posto c'è Giovanni Ferrero, presidente dell'omonima azienda dolciaria di famiglia di stanza ad Alba, in Piemonte. Con un patrimonio stimato di 35,3 miliardi di dollari, quest'anno ha guadagnato 10 posizioni nella classifica internazionale fermandosi al trentesimo posto. Secondo le stime fatte ad aprile scorso, il secondo uomo più ricco d'Italia era Leonardo Del Vecchio, patron del gruppo Luxottica, scomparso poi a giugno all'età di 87 anni. Adesso in seconda posizione c'è Giorgio Armani, con una ricchezza di 6,6 miliardi di dollari che lo colloca, a livello internazionale, al 356esimo posto. Seguito da Silvio Berlusconi, patron di Fininvest, che ha un patrimonio personale di 6,5 miliardi di dollari.

Al quarto posto figura Massimiliana Landini Aleotti, proprietaria dell'azienda farmaceutica fiorentina Menarini, prima donna della classifica. A fine 2022 il patrimonio dell'imprenditrice ammonta a 5,3 miliardi di dollari (in discesa rispetto ai circa 9 miliardi stimati solo all'inizio dell'anno). Piero Ferrari, presidente del gruppo produttore di Yacht Ferretti, è al quinto posto: il patrimonio è di 4,8 miliardi di dollari.

Subito dopo ci sono Patrizio Bertelli e sua moglie Miuccia Prada, del gruppo di alta moda fondato nel 1913: entrambi possiedono un patrimonio, secondo le stime di Forbes, di circa 4,5 miliardi di dollari a testa. Ma non ci sono solo nomi "ordinari" nella classifica di quest'anno. Perché al settimo posto troviamo Sergio Stevanato dell'omonimo gruppo: produce fiale in vetro e ha visto aumentare vertiginosamente il proprio fatturato con l'avvio delle campagne vaccinali in tutto il mondo. Ha un patrimonio personale di circa 4,4 miliardi di euro. O com'è il caso di Giuseppe Crippa, fondatore dell'azienda Technoprobe, leader nel settore dei semiconduttori, fondamentali a testare l'utilizzabilità dei microchip, di cui s'è scoperta una carenza a livello mondiale in seguito alla pandemia da Covid-19. Crippa è dodicesimo nella classifica nazionale e ha un patrimonio dal valore di circa 3,7 miliardi di dollari. Un posto prima di lui c'è Luca Garavoglia, presidente del gruppo Campari, con un patrimonio che sfiora i 4 miliardi di dollari.