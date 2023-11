A uccidere Giulia Cecchettin non è stato il patriarcato, dice lo psicoanalista Zoja

Il dottore spiega che “dissolto l’ordine del padre si è tornati all’orda. Pur con tutti gli errori che ha commesso, il patriarcato ha retto le realizzazioni più grandiose della nostra civiltà. Buttarlo alle ortiche così, in blocco, è da pazzi”

"Il patriarcato non è il responsabile dell’uccisione di Giulia Cecchettin. Sebbene in queste ore sia il principale imputato culturale del delitto. Lo accusano attiviste, influencer, scrittrici, intellettuali. Mentre è piuttosto la sua rarefazione che sta facendo regredire i maschi a una violenza primordiale”. Il dottor Luigi Zoja è uno psicoanalista junghiano di talento, che ha indagato il patriarcato in un libro di ormai più di vent’anni fa, “Il gesto di Ettore”, scritto controvento all’idea che l’unico padre che esista sia quello cattivo, l’Edipo su cui Freud ha costruito la psicoanalisi.