Giulia uccisa. Nordio: “Già inasprite le pene. Ora occorre educare”

E’ stato arrestato ieri in Germania, nel Land della Sassonia-Anhalt, Filippo Turetta, accusato dell’omicidio della ex fidanzata Giulia Cecchettin, il cui corpo era stato trovato sabato in un burrone nei pressi del lago di Barcis, in Friuli. I due giovani erano scomparsi da una settimana: Giulia, 22 anni, doveva laurearsi giovedì scorso in Ingegneria biomedica. La fuga di Turetta è terminata sulla corsia d’emergenza di un’autostrada: aveva finito i soldi e la benzina.

