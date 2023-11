L'insulso, ma ingiustificabile, boicottaggio anti Israele di Lucca Comics

La storia si realizza “prima come tragedia, poi come farsa, infine come fiera del fumetto”, verrebbe da dire a proposito delle polemiche che stanno avvolgendo la manifestazione in Toscana

La storia si realizza “prima come tragedia, poi come farsa, infine come fiera del fumetto”, ha scritto con pungente sarcasmo su un noto social Guido Vitiello. Il fumus politicante che si sta addensando attorno alla bella kermesse dei fumetti denominata Lucca Comics un certo sarcasmo, e di riprovazione, li giustifica tutti. Lucca Comics è una storica e benemerita manifestazione, di prestigio internazionale, che è riuscita a mantenere nella crescita e negli anni quell’aria di festa, di divertimento (c’è una importante sezione Games) che attira ragazzi e non da ogni dove, semplici lettori o aspiranti all’ingresso nel magico mondo dei comics. Perché farne occasione di un’esibizione politica tutta giocata in chiave anti Israele?