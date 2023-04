Il botox ti fa brutta. Uno studio rivela: la “punturina” incide sull'empatia

Nulla nel regno animale è più sfuggente del volto umano. E forse nulla per paradosso è meno animale di quella ruga che appare e scompare, come una linea sulla battigia. E’ così per ogni volto, bello o brutto che sia. Per ogni faccia dove “tutto scorre”. A eccezione della faccia rifatta. La rivista di divulgazione scientifica New Scientist, settimanale dell’anglosfera con sede a Londra, rileva uno strano dettaglio nei visi che a mezzo botox tentino l’azzardo dell’eterna gioventù. New Scientist pubblica un report di scansioni cerebrali su dieci persone prima e dopo aver ricevuto le iniezioni di tossina botulinica. L’esito dell’esperimento svela come il botox abbia un impatto sull’empatia. E cioè su quella quarta virtù teologale dei nostri tempi. (Per inciso: “empatia” è la parola magica più inflazionata e moralmente sovrastimata, che quasi supera “resilienza”. E’ da un pezzo che si non dice “è una bella persona” per dire invece “che tipo empatico” o “che donna speciale: grande intelligenza emotiva”, e si confonde così l’empatia con la bontà. Quando si sa che empatici ed emotivi sono fero o piuma a seconda delle circostanze. Crudeli o pietosi in base all’emozione. Persino il nostro Sade era “un tipo empatico” – tenere a mente – e noi intelligenti emotive, come il marchese, sappiamo bene dove piace ma pure dove duole).

