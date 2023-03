Volevo essere madre: una generazione di donne in ritardo all'appuntamento con i figli

Con il passare del tempo, somiglio sempre di più a mia madre. Già questo fatto, di per sé stesso, mi commuove, sebbene io non riesca a distinguere bene i contorni di questo pensiero molto dolce e molto malinconico. Sarà forse che inizio a portarla dentro – più di prima, ora me ne accorgo, più di quando ero giovanissima e oppositiva, adesso mia madre me la porto dentro, con tutti i suoi alti e bassi, le sue musiche e i suoi colori, i dolori che non conosco bene, le sue punte tragiche, le sue scelte che non sono state sempre facili.

