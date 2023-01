Il curioso manuale linguistico dell'Ap contro i termini “disumanizzanti”

L’ansia di voler apparire a tutti i costi politicamente corretti, spesso, porta a scrivere sciocchezze. Giovedì è capitato all’Associated Press, gloriosa agenzia di stampa americana, che nel tentativo di aiutare i propri redattori a evitare espressioni potenzialmente stigmatizzanti ha provocato un putiferio. Sul profilo Stylebook dell’agenzia, un manuale in cui vengono regolarmente distillati consigli redazionali, è apparso il seguente tweet: “Raccomandiamo di evitare le etichette generiche e spesso disumanizzanti come ‘i poveri’, ‘i malati di mente’, ‘i francesi’, ‘i disabili’, ‘i laureati’. Usiamo piuttosto espressioni come ‘persone con malattie mentali’”.

