La mappa della Eu sui paesi che si spopolano. L'Italia è la peggiore

Entro una generazione, il Mezzogiorno perderà da solo oltre sei milioni abitanti, passando dagli attuali 19,8 a 13,6 milioni. In vent’anni, il Pil italiano scenderà di cinquecento miliardi dagli attuali 1.800. ha spiegato il presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo. Ci sarà un giovane ogni tre anziani. Cinquemila tra borghi e piccoli comuni spariranno

La Commissione europea vuole aiutare le regioni europee che si stanno spopolando a formare, trattenere e attrarre lavoratori al fine di limitare l'impatto suicida della “transizione demografica”, ha spiegato Dubravka Šuica, commissario europeo per la Demografia. E per chiarire la situazione, la Commissione ha pubblicato una mappa. Dal bianco, tutto sommato stabile, al rosso, in pieno suicidio demografico.