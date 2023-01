L'Irlanda senza Cristo dice che il vino fa male. In difesa del corpo, dimentica il trascendentale

"Assurda”, secondo il ragionevole Tajani, “la decisione dell’Irlanda di introdurre un’etichetta per tutte le bevande alcoliche, incluso il vino italiano”. E ovviamente si parla di un’etichettatura negativa, scoraggiante, tipo quella sui pacchetti di sigarette: lasciate ogni speranza di salute voi che bevete… Ma l’aggettivo non è il migliore che si potesse scegliere. “Assurdo”, secondo il vocabolario, significa “contrario alla ragione, al buon senso”, parola per descrivere “anche cose o fatti reali, ma quasi incredibili per la loro stranezza”. Purtroppo nell’attacco irlandese al vino non vedo assolutamente nulla di strano. Già nel 2011 lo scrittore irlandese Colm Tóibín scrisse, molto compiaciuto: “Oggi il cattolicesimo in Irlanda è finito”. D’accordo, Tóibín è un anticattolico matricolato, un omosessuale omosessualista che ha osato scrivere un “Testamento di Maria” in cui Gesù viene definito “falso e pomposo”. Ma l’apostasia dell’isola verde è un fatto riportato da tutti gli osservatori di tutti gli orientamenti: “Un paese un tempo cattolico e ora patria della stampa laicista più aggressiva d’Europa” (George Weigel). “Nel 2015 l’Irlanda è diventata il primo paese al mondo ad approvare il matrimonio omosessuale con un voto popolare” (il nostro Meotti). “Una volta andavamo tutti a messa. Adesso, sotto una certa età, non ci va quasi nessuno” (David Quinn).

