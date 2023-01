Un'agenda nuova per Giorgia Meloni e il suo governo

Digitale però! Siamo nel ’23, ma non del secolo scorso. Lista affettuosa di buoni propositi per governi e opposizioni

Duemilaventitré: anno nuovo, buoni propositi – anche vecchi, tanto ogni anno sono come nuovi dato che nessuno li ha conseguiti. Non facciamoci scoraggiare dal fatto che quelli del 2022 sono stati tutti clamorosamente mancati – così come quelli del 2021, del 2020, del 2019… Il mantenimento dei buoni propositi 2023 è stato fissato dall’Europa fra gli obbiettivi del Pnrr da centrare entro l’anno; in ballo ci sono 60 miliardi, non possiamo fallire. E’ importante che tutti noi fissiamo dei buoni propositi entro il primo semestre di quest’anno; e che li manteniamo entro il 31 dicembre.