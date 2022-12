Ecco come nascono "Gli appunti di Giorgia". Parla Longobardi, capo dei social di Meloni

“Certo, ci sono i video di Zelensky e anche quelli di Macron. Ma entrambi sono diversi dal nostro format, che al momento rimane unico”. Tommaso Longobardi, social media manager della premier, parla degli “Appunti di Giorgia”. Ovvero: la rubrica lanciata domenica da Meloni. Un modo per raccontare l’attività del governo, ma anche per rispondere alle questioni più urgenti, modificando se serve la rotta (come sul tetto all’uso del Pos). Strumento di propaganda e disintermediazione, servirà anche a ridurre al minimo le conferenze stampa della presidente del Consiglio? “No, una cosa non esclude l’altra. Anzi”, dice Longobardi che presto entrerà ufficialmente a far parte dello staff di Palazzo Chigi, in compagnia di altre tre collaboratori. E dunque la bestiolina meloniana si è fatta istituzionale ed entrata in cartoleria? “E’ naturale che la comunicazione social di Meloni sia cambiata. Guardiamo meno all’engagement. Anche se per esempio su TikTok abbiamo registrato un boom del 300 per cento”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE