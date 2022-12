Più puntuale di “Una poltrona per due” c'è solo il micidiale panettone gourmet

Del Natale amiamo tutto. Le luci, i regali, l’albero, il presepe anche se non lo fa quasi più nessuno, il traffico in tilt, le commesse e i commessi dei centri commerciali con in testa le corna da renna e naturalmente, sopra ogni cosa, il palinsesto di Italia Uno. Sì, bisognerebbe andare al cinema, ma il senso di pace che danno “Die Hard”, “Mamma ho perso l’aereo” e naturalmente “Una poltrona per due”, in italiano, con la pubblicità, non ha eguali: Jamie Lee Curtis che tira fuori le tette è un appuntamento fisso di ogni Natale in famiglia, come la poesia dei bambini a tavola, e ogni anno ci sembrano anche sempre più belle (le tette, non le poesie).

