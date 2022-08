Nell'Antropocene. Discorso sull'egocentrismo di intestarsi un'èra

Immersi nel sogno di creare un Paradiso terrestre in Terra, non accettiamo la mortalità e questo ha un impatto sul pianeta. Ma è poi così brutto il mondo che abbiamo costruito? Una riflessione scaccia ansie

Dopo che mi sono beccato a metà luglio la Sars-Cov-2 e dopo i classici 10 giorni di isolamento, confesso, mi sono distratto. Rilassato com’ero (dai è andata bene, viva i vaccini), non ho fatto caso ad alcune notizie virali, nel senso che parlavano di virus e affini. Così, quando mi sono ripreso dalla distrazione e si era ormai a inizio agosto, mi sono ritrovato a leggere news riguardo il vaiolo delle scimmie, il morbo egiziano, l’Usutu sardo e il Langya henipavirus. Aggiungo che, a parte il vaiolo delle scimmie, per le altre malattie virali ho dovuto consultare fonti specifiche, molto tecniche e poi nemmeno sapevo scrivere Langya henipavirus. Non devo essere il solo, visto che il sistema di ricerca automatico di Google non lo dava tra i prime cinque risultati (c’era Langhe, Noa Lang, Land Rover, Lanzarote).