Perché il gelato è un italico vanto

Date retta a me, è la salvezza della nostra Italia. Per cui non fate gli schizzinosi e sfoggiatelo come uno status symbol

Da che mondo è mondo, il simbolo più diffuso del lusso (e quindi più importante) è il gelato. Stando a quello che ci raccontano i libri di storia, i primi rudimentali antenati di questa pietanza divina sono rintracciabili in Cina fin dal 2000 a. C.: all’epoca si trattava di un misto di latte, spezie e riso stracotto che si immergeva nella neve per farlo solidificare. Durante l’epoca della dinastia Tang, che regnò sulla Cina per quasi tre secoli tra il 618 e il 907 d. C., la preparazione si evolve: il riso viene sostituito dal kumiss, latte scaldato e fermentato, addensato con farina e insaporito con foglie di canforo. Il passo successivo, tra il 1200 e il 1300, è la diffusione di dolci a base di frutta e latte ghiacciati. Proprio in quel periodo c’è un italiano che si aggira per le strade di Pechino, il veneziano Marco Polo. Il mercante nota che tra i cinesi questo protogelato va a ruba e decide di portare l’idea anche in Italia, compiendo uno dei più significativi, radicali e apprezzati atti di appropriazione culturale nella storia dell’umanità e dell’alimentazione.