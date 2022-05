La Milano Penitente si vergogna del suo glorioso passato mascalzone

Da quando vivo in questa città, noto un progressivo e irrimediabile scollamento tra il capoluogo meneghino che esiste e quello che vorrebbe essere qualcos’altro. Buoni motivi per venerare le “iguane” ingioiellate di una volta

La signora S. si aggira senza pensieri tra i tavoli del suo ristorante, uno dei miei posti preferiti nei dintorni di San Babila. Veleggia tra onde di serotonina alla volta dei cinquanta, spiegando la vela bionda della sua chioma ossigenata. E’ single ma alla continua ricerca di uomini che puntualmente la mollano dopo aver cercato – con alterne fortune – di portarle via tutto quello che ha in banca. Gli unici punti fermi della sua vita sono:

- un vecchio cucciolo sbarcato a Lodi dal profondo di qualche provincia cinese, una palla di pelo e acari che farebbe schifo a chiunque conosca la differenza tra camomilla e Roipnol. Nessuno mi toglie l’idea che si tratti di un orso a cui hanno asportato l’ipofisi per bloccarne la crescita. Fatto sta che, ipofisi o meno, quel cane è l’unico maschio dal quale S. non accetterebbe di essere mollata;

- la sua incondizionata adorazione per le mogli dei suoi ricchi clienti.