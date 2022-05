Meglio il Primo maggio di Lundini che quello di Landini. Il giudizio è sintetico, ma non intende essere una battuta hate contro un monumento del progressismo nazional-popolare come il Concertone. Al contrario: si vuole dire che se alla retorica non sempre sincera che soffia ogni anno su Piazza San Giovanni – ieri il tema, o “la problematica” come ironizzerebbe Lundini, era ovviamente la guerra – si sostituisse un po’ di sana ironia, di capacità di denunciare le pose e i tic ideologici (di sinistra), anche il Primo maggio ne guadagnerebbe. Meglio il Primo maggio di Lundini che quello di Landini, allora. E qui non si parla dei problemi del lavoro – cosa di cui del resto il segretario generale della Cgil sembra non interessarsi da tempo, una delle sue ultime battaglie è stata contro il green pass, un fattore di sicurezza proprio per i lavoratori – ma dei problemi della guerra. Sulla quale il segretario ha seguito il mainstream della retorica pacifista, che probabilmente non dispiace a Putin: “La risposta non può essere spendere più soldi in armi, ma dobbiamo spendere più soldi in sanità e lavoro”.

