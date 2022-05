Lundini fa la satira della retorica pacifista al concertone del Primo maggio

Valerio Lundini è salito sul palco del concertone del Primo maggio verso le sette di sera e diverse ore di musica infarcita da discorsi sulla guerra e sulla pace che seguivano i canoni della più tradizionale retorica pacifista della sinistra italiana.

Il comico romano ha cantato "La guerra è brutta", accompagnato dai VazzaNikki. Una canzone che è un concentrato proprio di quelle frasi che si erano sentite sino a pochi istanti prima: "Non servono le armi", "non servono i bunker", "perché solo la musica ci può salvare dall'imminente scoppio di un conflitto mondiale". Insomma, niente di nuovo, non fosse per il "perché più di qualunque proiettile è potente la nostra retorica", che era una dichiarazione di intenti, un modo per avvisare gli spettatori, un modo per dire sì, sto proprio parlando di voi, sto ironizzando su di voi, proprio su di voi. Dagli applausi e dagli incitamenti però sembra che il pubblico non abbia capito davvero.

Nemmeno la finta chiamata di Vladimir Putin, che annunciava che grazie alla musica aveva deciso di interrompere la guerra, ha chiarito al primomaggista duro e puro il concetto.