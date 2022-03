Sulle Frecce arriva la carrozza "allegro", per chi ama viaggiare in caciara. Pesce d'aprile o sadismo?

Non bastava la "silenzio", già spesso violata come la piccola Ucraina dalla enorme e confinante Russia delle telefonate e suonerie e bambini con videogiochi, e dall’assenza inopinata di auricolari. Adesso, perfino rinominarla, la carrozza non-silenzio, pare comunque una provocazione

Non si sa se sia un pesce d’aprile anticipato, o una trovata di sadismo; ma proprio mentre cerchiamo di non sentire più niente, non vedere alcun talk-show, di scappare dal chiacchiericcio (era insopportabile col virus, ma con la guerra ancora di più), di fuggire dagli Orsini e dai nuovi mostri della televisione, ecco che il nostro spazio (acustico) viene violato ancora una volta. Pare infatti che oltre la meritoria e ambitissima carrozza “silenzio”, sulle Frecce sia stata introdotta quella “allegro”. Da comunicato Trenitalia, si apprende che se “la prima permette ai passeggeri di viaggiare in tranquillità e senza rumori, la seconda è dedicata a coloro che desiderano approfittare del viaggio per scambiare chiacchiere liberamente con colleghi, amici o familiari”.