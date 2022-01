La legge sullo sciopero nei servizi essenziali: una pazzia da rivedere. Storie dal treno

Il ragionier Gino Bruni, bergamasco, ha prenotato lunedì 3 gennaio un posto sul Frecciarossa 9647 che parte da Milano per Roma alle 16.30 del sabato 8 gennaio successivo, perché domenica deve prendere un volo intercontinentale da Fiumicino. Si fa dunque accompagnare dalla moglie alla Stazione Centrale, dove sul tabellone delle partenze constata con piacere che il suo treno partirà dal binario 13 in perfetto orario. Alle 16.15, appena il convoglio arriva al binario indicato, sale e si accomoda nel posto prenotato.

Senonché, alle 16.30 in punto l’altoparlante comunica che, a causa di uno sciopero, la partenza subirà un differimento di 30 minuti. Dello sciopero, che risulta essere stato proclamato da UGL e Orsa, nessuno ha avvertito il ragionier Bruni; il quale telefona all’agenzia che gli ha fatto il biglietto per protestare, ma si sente rispondere che Trenitalia non ha mai cancellato il treno 9647 dell’8 gennaio, né ha mai preavvisato di un ritardo nella sua partenza. Occorre pazientare: in fondo, si tratta soltanto di un ritardo di mezz’ora.

Il fatto è che il treno non parte neanche alle 17: vengono invece annunciati altri 20 minuti di ritardo. La signora Bruni, che ha atteso la partenza del marito prima di rientrare a Bergamo, si reca alla Sala Frecciarossa per avere maggiori informazioni; qui le dicono che il ritardo è dovuto alla mancanza di personale viaggiante: poiché i lavoratori non sono tenuti a comunicare preventivamente la partecipazione allo sciopero, Trenitalia si trova talvolta, come in questo caso, in difficoltà per sostituire il personale, che può aderire allo sciopero anche all’ultimo momento, senza preavvisarne i superiori.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE