Capodanno col Covid

Abbiamo tutti il Covid. Nei pensieri, nelle parole, nell’attesa di un tampone. Se non lo abbiamo, lo immaginiamo. Se starnutiamo, se abbiamo bevuto troppo e ci viene mal di testa, mal di gola perché è inverno, naso che cola perché ci ha piovuto nelle scarpe per due ore, è sempre Covid. E se non abbiamo niente, neanche un po’ di nausea, è comunque Covid che stiamo incubando o attraversando senza sintomi per il contatto del contatto con un cugino che sua cognata ha detto che è risultato positivo al rapido. E se ci dimentichiamo del Covid per due minuti, arriva una telefonata o un messaggio o un post o un litigio dalla tivù a ricordarci che non si può pensare ad altro né parlare d’altro, anche perché appena non ci pensi te lo becchi con la febbre alta e la tosse.

