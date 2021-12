Personaggi e interpreti del grande presepe italiano 

Il primo Natale col “booster”, ai figli degli anni Ottanta evocherà soprattutto uno scooter molto ambìto da chi era adolescente dell’epoca, ma oggi invece richiama il grande Natale dell’incertezza. Cene, pranzi, veglioni e tombolate tra parenti amici e familiari, purché vaccinati e tamponati (i no-vax facciano il loro Natale alternativo), però senza nessuna garanzia governativa. S’agita lo spettro della “cena con Omicron”, come a Oslo, qualche giorno fa (150 invitati, tutti contagiati da un positivo). Si prendono precauzioni: “In casa, meglio l’impiattamento che il buffet”, spiega Pregliasco al Tg1 (già pronto per la giuria di “Masterchef” o “Cortesie per gli ospiti”). Tutti liberi, ma a nostra discrezione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE