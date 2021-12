Dopo le sigarette, proponiamo altri divieti: basta fidanzamenti tra laureati e diplomati!

Photo by Kristaps Solims on Unsplash

La Nuova Zelanda punta allo "smoke free" vietando l'acquisto ai minori di 14 anni. Benissimo, ma gli onesti cittadini hanno altre proposte di legge in serbo: le ha raccolte per noi Maurizio Milani. Una su tutte, basta coppie miste tra diversi titoli di studio, che poi mettono in imbarazzo i genitori

Una disposizione di legge da fare: vietare i corsi di teatro agli scemi. Per decine di anni si è pensato di far recitare i deficienti. Questo per renderli normali. Errore: tali soggetti non capiscono niente. Facendogli fare teatro, li peggiori. Non avendo senso critico, questi cretini confondono gioco con realtà. Per cui vediamo per esempio i vari sosia di Elvis che non escono più dal personaggio. Vanno a lavorare vestiti così, a fare la spesa ecc. Perché non arrestarli?

Altra legge che noi cittadini onesti ci aspettiamo dopo il bando alle sigarette in Nuova Zelanda: vietare i fidanzamenti tra chi ha un livello di studi diverso. Come genitore infatti mi dispiacerebbe che mia figlia laureata in Farmacia si mettesse insieme a un ragazzo che ha solo la terza media. Non scherziamo con queste cose.

Poi di fatto è quasi sempre così: infatti il 98 per cento delle laureate sposano un laureato. Non sono uno di quei genitori che va a fare le pulci a una laurea. Quella scientifica (di mia figlia) vale di più di quella umanistica? No! Questo no: laurea è laurea. Anche davanti ai genitori. Parliamoci chiaro: un conto è se dici “Claudia si è fidanzata con un biologo marino”, un altro è se presenti un operaio (anche orafo). Tutta questa materia non può essere lasciata al caso. Va regolamentata tramite legge. Bella e onesta.