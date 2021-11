Elogio del “non te la prendere” contro gli idioti della pacca sul culo

A quel puzzone che le ha tastato il culo a tradimento lei avrebbe dovuto dare sui denti il microfono, ma “non te la prendere” era l’esortazione amichevole del collega in studio. Il quale poi ha giustamente denunciato l’intollerabilità del palpeggiamento, ma non ha potuto evitare di divenire il simbolo della sordida complicità maschile nella molestia. È ingiusto. Non te la prendere è un invito alla stima di sé, un richiamo sotto telecamera a mostrare la superiorità di una persona e di una funzione professionale davanti a un tifoso imbirrato, la cui squadra le ha prese da una formazione largamente inferiore, che si concede inurbanamente di fare il vinto col culo degli altri. La cultura del piagnisteo è fatta di gente che magari non reagisce ma se la prende, che si indigna, sentimento altamente sconsigliabile sempre, che invoca i rigori della legge e della cultura dove avrebbe dovuto segnare un colpo la reazione personale.

