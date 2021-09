Bari, si stampi. Così le tipografie pugliesi fanno affari con i supermercati

Nella vita di ciascuno di noi, la geografia nazionale ha poco a che vedere con mappe e cartografica, e molto con le nostre piccole certezze. Roma è politica, Vaticano e televisione. Milano è piazza Affari, l’editoria e la moda. La Puglia, da due anni regione a maggior crescita turistica del mondo grazie al lavoro della sua Film Commission, è identificata con le masserie, Madonna che balla la taranta, gli scorci di Polignano – in questi giorni anche con il matrimonio dell’ultimo figlio di Bernard Arnault, Alexandre, con la stilista Geraldine Guyot. Potere, industria, divertimento estivo, volendo anche un po’ etnico. Poi c’è Bari. Dove centoundici anni fa è nata la Laterza, certo, ma soprattutto dove si sta facendo la comunicazione per Milano, a partire da quella per il suo sindaco uscente e candidato a un secondo mandato quasi certo. Per la sua nuova campagna, Beppe Sala si è affidato infatti all’agenzia Proforma, che ha sede nel capoluogo pugliese, e ha ottimi rapporti con il presidente della regione Michele Emiliano e con il Pd in generale (sul sito si trovano ancora le campagne realizzate per la Popolare di Bari, forse andrebbero rimosse).

