Guai a dire “senzatetto”. L'università vara la lista dei termini proibiti

No, “tribù” non si può dire, quando vi riferite a un gruppo di amici, perché “il termine è stato storicamente utilizzato per disumanizzare gli indigeni”. No, “uccidetemi” non si può dire, neanche durante le lezioni più pallose o i periodi di studio più lugubri, perché “scherzare sul suicidio sminuisce sia il problema sia le persone che lo stanno prendendo seriamente in considerazione”. E nemmeno va bene l’equivalente del nostro “a occhio e croce” – “rule of thumb” – perché deriva da “una vecchia legge britannica che consentiva ai mariti di picchiare le mogli con un bastone non più largo del proprio pollice, anche se mancano testimonianze scritte al riguardo”.

