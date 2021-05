Che fine hanno fatto i No vax? Adesso puntano anche alle elezioni

"Siamo qui per batterci per la libertà degli italiani, per la democrazia, e anche per la ricerca della verità". Sono parole di Luca Teodori, segretario del partito 3V, che sta per "Vaccini Vogliamo Verità". Al centro del loro programma il no all'obbligo vaccinale, al green pass, alla didattica a distanza. Oggi hanno riempito con una manifestazione piazza della Bocca della verità a Roma.

Numerosi gli interventi dal palco, tra cui quello di Enrico Montesano. In piazza anche il consigliere regionale (ex grillino) Davide Barillari, che dice: "La mascherina non serve, il virus è molto più piccolo quindi riesce a passare. Lo dice la scienza". In realtà la scienza dice il contrario, e la mascherina serve a proteggere le persone accanto a noi dai droplet, le goccioline di saliva che emettiamo durante la respirazione e quando parliamo, che a loro volta possono contenere il virus.

Teodori ha annunciato che 3V intende presentarsi alle prossime elezioni amministrative e politiche: "Non ci sentiamo rappresentati da nessuna forza politica presente in Parlamento. Il 50 per cento degli italiani la pensa così. Non dobbiamo far saltare il palazzo, ma liberarlo e portarci persone nuove: coerenti".