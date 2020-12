La Raggi spiegata da Flaiano

Nel 1972 Ennio Flaiano pubblicò sull’Espresso, fingendo di averlo trovato per caso, il “Diario di un turista americano a Roma” che ha come titolo Welcome in Rome. Si tratta di un piccolo capolavoro letterario, in cui traspaiono i caratteri essenziali dell’uomo e dello scrittore: uno spiccato senso dell’umorismo e la graffiante ironia, la malinconia e il disincanto

di fronte a un’epoca che, in una delle ultime interviste, egli definiva “sciattona e sghangherata”.

