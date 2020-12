Dottoressa o signorina? L'insulsa difesa del titolo

Cos’è quest’epidemia di laureati che pretendono il lei, il Voi, il dott, il post dott, il doppio e triplo e settimo dott? Quant’è maschile questa piccineria di adontarsi se non si viene inquadrate per ciò che si è studiato anziché per ciò che si è

Parliamo della questione “Chiamami col tuo nome, a meno che io non abbia un titolo di studio prestigioso possibilmente in materie non umanistiche”. Come sapete, Joseph Epstein ha scritto qualche giorno sul Wall Street Journal che Jill Tracy Jacobs in Biden, moglie di Joe Biden e quindi prossima a diventare la nuova first lady americana, dovrebbe smetterla di presentarsi al mondo anteponendo “Dottoressa” al suo nome e cognome, e dire semplicemente: piacere, sono la First Lady.

